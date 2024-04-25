Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Kader Senior PDIP Meninggal Dunia

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |12:50 WIB
Kabar Duka, Kader Senior PDIP Meninggal Dunia
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kabar duka menyelimuti PDI Perjuangan (PDIP). Salah satu kader seniornya yakni Tumbu Saraswati meninggal dunia pada hari ini, Kamis (25/4/2024).

Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat saat dikonfirmasi. "Benar (kabar duka tersebut)," katanya.

Dari informasi yang diterima, pendiri Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu meninggal dunia pada hari ini, Kamis (25/4/2024) pukul 09.30 WIB di ICU Rumah Sakit Fatmawati Jakarta.

"Mohon keikhlasan untuk mendoakan Almarhumah semoga Almarhumah Husnul Khatimah, diampuni segala kesalahannya dan diterima segala amal baiknya. Aamiin Allahumma aamiin" tulis informasi dari Sekretariat DPP PDIP.

