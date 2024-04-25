Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Ingatkan Dampak Krisis Iklim Terhadap Hak Anak

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |13:29 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengingatkan dampak krisis iklim terhadap hak anak. Pasalnya, anak akan menanggung beban yang berat dan tidak proporsional, karena tumbuh dalam situasi yang mengancam.

“Krisis iklim adalah juga krisis hak-hak anak,” ujar Menko PMK diwakili Deputi Peningkatan Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Menko PMK mengatakan kondisi krisis iklim akan berdampak terhadap hak anak yang lebih rentan secara fisik, sosial dan ekonomi. Dampak nyata yang dirasakan anak-anak akibat krisis iklim ini diantaranya infeksi saluran pernapasan akut, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat masuk sekolah.

Selain itu, dia mengatakan krisis iklim juga menyebabkan kerawanan pangan sebagai dampak kekeringan berkontribusi pada kemiskinan dan mendorong peningkatan angka perkawinan anak serta prevalensi stunting.

Oleh karena itu, Menko PMK meminta di tengah gejolak perubahan iklim yang terjadi, diperlukan penyiapan resiliensi anak, agar mereka dapat beradaptasi dan menampilkan transformasi peran yang lebih sesuai dengan perubahan yang terjadi, serta terus melakukan terobosan baru supaya bisa hidup dengan layak.

“Kita harus terus memperkuat basis pengetahuan melalui pengembangan kegiatan riset, teknologi, dan inovasi terkait perubahan iklim dan dampaknya, agar berbagai kebijakan dapat disusun berbasis bukti atau evidence-based policy,” katanya.

