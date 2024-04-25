Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Wejangan Jokowi kepada Prabowo dan Gibran saat di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |13:54 WIB
Ini Wejangan Jokowi kepada Prabowo dan Gibran saat di Istana
Presiden Joko Widodo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka pada Rabu (24/4) malam.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi mengucapkan selamat, setelah Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Serta menegaskan dukungan pemerintah untuk memuluskan proses peralihan.

"Presiden mengucapkan selamat dan menegaskan kembali dukungan penuh Pemerintah untuk memastikan proses peralihan pemerintahan pada bulan Oktober 2024, berjalan dengan baik dan lancar," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Presiden Jokowi, kata Ari, berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih langsung bisa bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Presiden Jokowi berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih langsung bisa bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2024," kata Ari.

Tidak hanya itu, kata Ari, Presiden Jokowi juga mendukung inisiatif Prabowo dan Gibran dalam merangkul semua komponen untuk mewujudkan Indonesia Maju.

"Presiden Jokowi juga mendukung inisiatif dan langkah-langkah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih untuk merangkul semua komponen bangsa dalam upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia Maju. Saat ini, Persatuan nasional sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi dampak situasi ekonomi-politik global yg tengah bergejolak," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181014//pemerintah-w8xt_large.jpg
Projo Dukung Prabowo-Gibran, Langkah Sah dalam Politik Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930//jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180494//kereta_cepat_whoosh-ucZW_large.jpg
6 Fakta Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial hingga Reaksi Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180573//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-ptBd_large.jpg
Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Penyidik Libatkan 25 Ahli dan 117 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180416//jokowi-8zfG_large.jpg
Loyalis Jokowi Sebut Semua Kereta Api Cepat di Dunia Tidak Ada yang Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179919//purbaya-hyuW_large.jpg
Ketika Purbaya Tanggapi Jokowi soal Kereta Cepat Whoosh Investasi Sosial: Ada Betulnya Juga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement