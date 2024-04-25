Ini Wejangan Jokowi kepada Prabowo dan Gibran saat di Istana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka pada Rabu (24/4) malam.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi mengucapkan selamat, setelah Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Serta menegaskan dukungan pemerintah untuk memuluskan proses peralihan.

"Presiden mengucapkan selamat dan menegaskan kembali dukungan penuh Pemerintah untuk memastikan proses peralihan pemerintahan pada bulan Oktober 2024, berjalan dengan baik dan lancar," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Presiden Jokowi, kata Ari, berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih langsung bisa bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Tidak hanya itu, kata Ari, Presiden Jokowi juga mendukung inisiatif Prabowo dan Gibran dalam merangkul semua komponen untuk mewujudkan Indonesia Maju.

"Presiden Jokowi juga mendukung inisiatif dan langkah-langkah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih untuk merangkul semua komponen bangsa dalam upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia Maju. Saat ini, Persatuan nasional sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi dampak situasi ekonomi-politik global yg tengah bergejolak," ungkapnya.