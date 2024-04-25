Ganjar: Saya Menghormati Pemenang, tapi Sikap Politik Lebih Baik di Luar

YOGYAKARTA - Mantan calon presiden Ganjar Pranowo tetap menghormati hasil kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, dalam ranah politik, ia memilih untuk berada di luar pemerintahan.

Awalnya, Ganjar ditanya terkait kemungkinan akan masuk ke kabinet Prabowo-Gibran sebagai menteri. Dia menegaskan berkali-kali sudah menjawab itu. Kemudian terkait sikap politik, dirinya akan berada di luar pemerintahan.

"Kalau itu sudah saya jawab berkali-kali, biar bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang tapi sikap politik saya, lebih baik kami di luar," kata Ganjar saat ditemui, di rumahnya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, Kamis (25/04/2024).

Sementara itu, terkait sikap PDIP, Ganjar tak tahu pasti. Namun, bila melihat pernyataan-pernyataan yang keluar dari Megawati Soekarnoputri, PDIP dimungkinkan bakal menjadi oposisi.

"Belum memutuskan, tetapi kalau saya lihat statement nya Bu Mega, saya rasanya iya, diluar pemerintahan," jelasnya.

Menurutnya, dalam pemerintahan harus ada pihak yang berada di luar. Dia mengatakan harus ada kontrol dari partai di luar pemerintahan agar ada keseimbangan dalam pengelolaan negara.