Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ngaku Capek Bicara Politik, JK Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |14:23 WIB
<i>Ngaku</i> Capek Bicara Politik, JK Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran
Jusuf Kalla (foto: dok MPI)
A
A
A

DEPOK - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) mengaku telah capek membicarakan politik selama dua tahun terakhir. Ia mengucapkan selamat kepada Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sudah dua tahun capek untuk berbicara politik, sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima apa yang telah, kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat kepada pak Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini," kata JK kepada wartawan di Fisip UI, Depok, Kamis (25/4/2024).

JK menitipkan pesan perdamaian perihal masalah ekonomi yang akan datang melanda dunia maupun Indonesia ke depan. Sebab, Ia menilai masalah ekonomi menyangkut kebutuhan seluruh rakyat.

"Karena masa depan itu, selama dua tahun ini kita mengalami perdebatan politik, masalah yang akan datang ini masalah ekonomi, tidak mudah, dan itu menyangkut seluruh rakyat," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180//ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176801//eks_menkumham-9BwU_large.jpg
Dibongkar Eks Menkumham, Silfester Matutina Ternyata Tak Pernah Minta Maaf ke JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175726//silfester_matutina-LPt8_large.jpg
Silfester Matutina Bakal Ajukan PK Kedua Terkait Kasus Fitnah JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175651//silfester_matutina-X7tr_large.jpg
Di Mana Silfester Matutina? Ini Kata Kuasa Hukumnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175269//halim-Nwn6_large.jpg
Harta Kekayaan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Jadi Tersangka Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440//riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement