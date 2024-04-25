Ngaku Capek Bicara Politik, JK Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

DEPOK - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) mengaku telah capek membicarakan politik selama dua tahun terakhir. Ia mengucapkan selamat kepada Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sudah dua tahun capek untuk berbicara politik, sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima apa yang telah, kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat kepada pak Prabowo-Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini," kata JK kepada wartawan di Fisip UI, Depok, Kamis (25/4/2024).

JK menitipkan pesan perdamaian perihal masalah ekonomi yang akan datang melanda dunia maupun Indonesia ke depan. Sebab, Ia menilai masalah ekonomi menyangkut kebutuhan seluruh rakyat.

"Karena masa depan itu, selama dua tahun ini kita mengalami perdebatan politik, masalah yang akan datang ini masalah ekonomi, tidak mudah, dan itu menyangkut seluruh rakyat," ucapnya.