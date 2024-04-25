Ganjar: Kalau Lihat Statement Bu Mega, Rasanya PDIP Bakal di Luar Pemerintahan

YOGYAKARTA - Mantan calon presiden Ganjar Pranowo memperkirakan partainya, PDIP akan berada di luar pemerintahan. Hal itu, kata Ganjar, terbaca dari pernyataan-pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Belum memutuskan, tetapi kalau saya lihat statementnya Bu Mega saya rasanya iya, di luar pemerintahan," katanya saat ditemui di rumahnya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY, Kamis (25/04/2024).

Menurutnya, PDIP akan mengambil peran sebagai kontrol pemerintah. Hal itu, kata dia, hanya bisa dilakukan jika PDIP berada di luar pemerintahan dan penting dilakukan untuk check and balance agar ada tercipta pemerintahan yang baik.

Namun begitu, ia menegaskan sikapnya tetap menghormati pihak yang memenangkan Pilpres kemarin. Hanya saja, hal itu berbeda dengan sikap politiknya yang lebih suka berada di luar pemerintahan.

"Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang tapi sikap politik saya, lebih baik kami di luar," ujarnya.