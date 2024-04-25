Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejam Bertemu Surya Paloh, Prabowo Subianto: Kita Sepakat Jalin Kerja Sama

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |18:00 WIB
Sejam Bertemu Surya Paloh, Prabowo Subianto: Kita Sepakat Jalin Kerja Sama
Prabowo dan Surya Paloh (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto menerima kedatangan jajaran pimpinan Partai Nasdem di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan. Prabowo mengungkap pertemuan itu menyepakati adanya kerja sama.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ketua Umum Partai Nasden Surya Paloh serta Bendahara Umum Partai Nasdem hadir dalam pertemuan itu. Mereka baru keluar dari kediaman Prabowo sekitar pukul 17.12 WIB atau sekitar satu jam terhitung dari kedatangannya.

"Sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif dan produktif kita sepakat bahwa kita harus (jalin) kerja sama," kata Prabowo kepada wartawan usai pertemuan, Kamis (25/4/2024).

Menteri Pertahanan (Menhan) menyampaikan bahwa kepentingan kerja sama yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, kerja sama itu akan menjadi kekuatan besar dalam menjawab dinamika dunia.

Telusuri berita news lainnya
