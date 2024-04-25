Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Senyum Semringah Surya Paloh: NasDem Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |18:12 WIB
Senyum Semringah Surya Paloh: NasDem Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan penuh Partai NasDem kepada pemerintahan baru ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkapkan usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

"Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan bapak Prabowo Subianto dan mas Gibran," kata Surya Paloh kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya alasan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tak terlepas dari tujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Hal itu untuk menjawab berbagai dinamika dan tantangan dunia yang juga berkembang.

"Jadi kami semua berkesimpulan, dengan spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar elit-elit bangsa ini itu adalab merupakan modal utama yang kita butuhkan," ungkapnya.

"Artinya sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpunan pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran," sambungnya.

Dia juga berharap jalannya administrasi pemerintahan ke depan menjadi lebih hebat. Hal ini terutama adanya dukungan dari berbagai komponen termasuk partai politik.

"Kita tentu berharap agar jalannya administrasi pemerintah ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai politik yang ada di negeri ini insyaallah kita akan memberikan sesuatu yang lebih hebat," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181369//pemerintah-JGdi_large.jpg
Survei PRI: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo - Gibran Capai 82,44 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181207//dpd-xDS6_large.jpg
Jaring Anak Muda, Ketua DPD Genjot Asta Cita Presiden Prabowo di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181095//prabowo-CAml_large.jpg
Prabowo Minta Penambahan Gerbong Kereta Api dan Pelayanan Ditingkatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181092//prabowo-pd7R_large.jpg
Ribuan Anggota GPA Gelar Ikrar Perjuangan, Komitmen Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181014//pemerintah-w8xt_large.jpg
Projo Dukung Prabowo-Gibran, Langkah Sah dalam Politik Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180298//politikus_nasdem_rajiv_diperiksa_kpk-etdE_large.jpg
Skandal Korupsi CSR BI dan OJK, Politikus NasDem Rajiv Diperiksa KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement