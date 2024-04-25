Senyum Semringah Surya Paloh: NasDem Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan penuh Partai NasDem kepada pemerintahan baru ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkapkan usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

"Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan bapak Prabowo Subianto dan mas Gibran," kata Surya Paloh kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya alasan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tak terlepas dari tujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Hal itu untuk menjawab berbagai dinamika dan tantangan dunia yang juga berkembang.

"Jadi kami semua berkesimpulan, dengan spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar elit-elit bangsa ini itu adalab merupakan modal utama yang kita butuhkan," ungkapnya.

"Artinya sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpunan pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran," sambungnya.

Dia juga berharap jalannya administrasi pemerintahan ke depan menjadi lebih hebat. Hal ini terutama adanya dukungan dari berbagai komponen termasuk partai politik.

"Kita tentu berharap agar jalannya administrasi pemerintah ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai politik yang ada di negeri ini insyaallah kita akan memberikan sesuatu yang lebih hebat," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)