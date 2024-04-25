Polri Kerahkan 5.791 Personel Pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali

JAKARTA - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, polri akan menggelar operasi terpusat puri agung 2024 dalam rangka pengamanan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Polri, kata Trunoyudo, bakal mengerahkan sebanyak 5.791 personel dalam operasi tersebut, yang terdiri dari anggota mabes polri, Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Adapun jumlah personel polri yang dikerahkan yaitu sebanyak 5.791 personel, dengan rincian mabes polri sebanyak 2.485 personel, Polda Bali 2.706 personel, Polda Jatim 300 personel, dan Polda NTB, 300 personel," kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).

Operasi puri agung 2024, kata Trunoyudo, akan dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 17 hingga 26 Mei 2024, dan dipimpin oleh Kabaharkam Polri selaku kepala operasi.

"Dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif guna terciptanya situasi kamtibmas yang aman," ucapnya.