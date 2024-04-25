Prabowo Dipastikan Tak Mundur dari Menhan Usai jadi Presiden Terpilih Pemilu 2024

JAKARTA - Prabowo Subianto dipastikan tidak mundur dalam jabatannya sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ditetapkannya Prabowo sebagai Presiden terpilih Pemilu 2024.

"Fix, tidak (mundur)," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

Dasco mengatakan Prabowo bakal menyelesaikan tugasnya hingga pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin selesai pada Oktober 2024 mendatang. Menurutnya, hal ini juga akan memudahkan koordinasi antara Menteri.

"Saya pikir dan hasil diskusi sebagai Menteri Pertahanan akan menyelesaikan tugasnya sampai selesai, dan akan lebih mudah berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat kolega menteri, dalam hal koordinasi di bidang-bidang yang ada," jelasnya.

Sementara, Dasco belum mengetahui apakah Gibran Rakabuming Raka bakal mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo usai ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih 2024. "Saya belum tahu (Gibran mundur atau tidak)," tandas Dasco.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024. Penetapan KPU dilakukan dua hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

(Khafid Mardiyansyah)