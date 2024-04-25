Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Omzetnya Capai Rp1 Miliar, 4 Pelaku Punya Akun Youtube Khusus Judi Online

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |19:47 WIB
Omzetnya Capai Rp1 Miliar, 4 Pelaku Punya Akun Youtube Khusus Judi <i>Online</i>
A
A
A

JAKARTA - Tim Penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap empat tersangka kasus judi online dengan omzet mencapai Rp1 miliar per bulan.

Awalnya Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, para tersangka berinisial EP, BYP, DA dan TA merupakan admin channel youtube dengan username BOS ZANI @dzakki594.

"Yang memposting konten video permainan game online slot higgs domino dan Royal Dream," kata Ade Safri kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).

Ade Safri memerinci, video yang diunggah para tersangka juga dilengkapi dengan deskripsi yang mempromosikan penjualan chip.

"Chip itu digunakan untuk sebagai media taruhan di dalam game tersebut dengan melampirkan pada deskripsi Video Youtube tersebut," katanya.

