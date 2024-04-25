Timnas U-23 vs Korsel, Prabowo: Pokoknya yang Penting Menang

JAKARTA - Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto mendukung dan berdoa kepada Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia U-23 untuk bisa menang melawan Timnas Korea Selatan. Hal ini menyusul ajang lanjutan Piala Asia U-23.

Pasukan Garuda akan bertanding melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pertandingan akan dilakukan pada Jumat (26/4/2024) dini hari nanti.

BACA JUGA: Pria di Cibinong Tewas Diduga Gantung Diri dengan Tangan Terikat

Saat ditanya mengenai prediksi skor, Prabowo memang tak merincikan. Menurutnya, yang penting ialah Indonesia mampu meraih kemenangan.

"Pokoknya yang penting menang," kata Prabowo, Kamis 25 April 2024 usai menerima Ketua Umum NasDem Surya Paloh di kediamannya.

BACA JUGA: 2 Residivis Pelaku Perampokan Rentenir di Malang Diburu Polisi

Timnas Indonesia U-23 sebelumnya mengukir sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024 setelah mengalahkan Yordania U-23 dengan skor 4-1. Prestasi ini menandai kali pertama Timnas Indonesia berlaga di ajang Piala Asia U-23.