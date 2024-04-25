Sekjen Kemenag: Tema Kegiatan Dharma Santhi Nasional Memberi Inspirasi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI, M. Ali Ramdhani mengatakan, tema pelaksanaan Dharma Santi Nasional hari Suci Nyepi Saka 1946 memberikan inspirasi dalam memaknai perjalanan hidup.

Hal ini disampaikannya saat mewakili pemerintah saat menghadiri Dharma Santhi Nasional di Jakarta.

Ali Ramdhani juga menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan acara yang bertemakan ‘Sat Cit Ananda, untuk Indonesia Jaya’.

“Terus terang, saya mendapat pencerahan soal tema dalam acara ini. Sebagaimana yang disampaikan ketua PHDI tadi bahwa tema ini memiliki tiga makna yakni kebenaran, kesadaran dan kebahagian,’ ujar Ramdhani, Kamis (25/4/2024).

Ramdhani juga menyampaikan bahwa perayaan Dharma Santhi sebagai sebuah pengingat untuk selalu dalam jalur yang tepat. Dirinya menilai bahwa tiga makna tema tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjalankankehidupan sosial dan keagamaan.

“Hari ini umat Hindu merayakan Dharma santi, ini akan menjadi pengingat soal nilai kebenaran dan kesadaran untuk dapat menjadi yang terbaik dihadapan tuhan dan sesama manusia. Sehingga ujungnya adalah kebahagiaan,” paparnya.

"Maka hari ini kebenaran harus menjadi dasar dalam memunculkan kesadaranm untuk dapat mencapai kebahagiaan,” sambung Ramdhani.

Dirinya pun sempat menyinggung soal salah satu slogan dalam sastra Hindu yang berkaitan dengan kebersamaan.