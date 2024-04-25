Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penemuan Jasad di Pulau Pari, Korban Wanita Open BO Dibunuh Pelanggannya

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |00:36 WIB
TKP pembunuhan wanita open BO di Bekasi yang jasadnya ditemukan di Pulau Pari (Foto : iNews)
BEKASI - Pasca terungkapnya kasus penemuan jasad wanita muda di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dengan kondisi tubuh tak utuh kini menemui titik terang.

Korban diketahui sebagai wanita open BO, ia tewas dibunuh di rumah kost teman kencannya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bekerja sebagai pegawai warung nasi kini diamankan di Polda Metro Jaya.

Usai membunuh korban di rumah kost-nya, pelaku langsung membungkus jasad korban dengan kardus bekas AC dan membuang jasad korban di Kali Bekasi hingga akhirnya jasad korban di temukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Hingga kini, garis polisi masih terpasang di rumah kost yang di tempati NYP (28), pelaku pembunuhan terhadap R (34), di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu 24 April 2024.

Di lantai dua rumah bercat putih dan kuning tersebut, korban R yang merupakan wanita open BO tewas dibunuh oleh pelaku yang terlibat cekcok usai berkencan.

Usai membunuh pelaku mebawa jasad korban dengan sepeda motor lalu membuang ke Kali Bekasi. Hingga akhirnya jasad korban ditemukan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Diketahui sebelumnya, korban R dilaporkan hilang.

Sopari, adik pemilik rumah kost saat ditemui pada Rabu sore, mengatakan, pelaku baru tinggal kurang lebih dua bulan dan diketahui pelaku kesehariannya bekerja sebagai pegawai warung makan.

