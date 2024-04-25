Detik-Detik Gibran Dipeluk Paksa Seorang Pria di Rusun Muara Baru

JAKARTA - Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka menyambangi warga di Rumah Susun Waduk Pluit atau Muara Baru, Jakarta Utara pada Rabu (24/4/2024).

Pantauan MNC Portal di lokasi, ratusan anak dan ibu-ibu rumah tangga sudah berkumpul di sebuah lapangan di dekat Masjid Jami Daarul Falah. Gibran hadir di lokasi Pukul 13.35 WIB.

Sembari menuju ke arah tenda lapangan, Gibran berjalan kaki dari depan pintu masuk Rusun Muara Baru. Dia menyalami dan membagikan susu kepada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak sekitar.

Seorang pria tiba-tiba memeluk Gibran dengan paksa dan gerakan tangannya seperti hendak memiting leher Gibran. Dengan sigap, pria tersebut ditegur oleh ajudan pengawal dan sempat diamankan ke arah belakang usai melakukan aksinya tersebut.

Setelahnya Gibran menuju ke area tenda di sebuah lapangan dimana kemudian dia memberikan sambutan dan didengarkan oleh ratusan warga.

Dalam kegiatan itu, Gibran mengatakan dirinya akan lebih sering blusukan selama enam bulan kedepan hingga proses pelantikan.

"Bapak Ibu yang saya hormati ini pelantikannya masih setengah tahun lagi, ini saya masih saya masih bertugas sebagai Walikota Surakarta Walikota Solo ini saya pengin nanti enam bulan ke depan saya juga pengen 'belanja masalah' sebanyak-banyaknya, entah itu masalah kemiskinan pendidikan, masalah stunting, gizi, ini kita pengin apa mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari bapak ibu semua," ujar Gibran.