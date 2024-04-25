Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Detik-Detik Gibran Dipeluk Paksa Seorang Pria di Rusun Muara Baru

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |06:20 WIB
Detik-Detik Gibran Dipeluk Paksa Seorang Pria di Rusun Muara Baru
Gibran dipeluk paksa. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka menyambangi warga di Rumah Susun Waduk Pluit atau Muara Baru, Jakarta Utara pada Rabu (24/4/2024).

Pantauan MNC Portal di lokasi, ratusan anak dan ibu-ibu rumah tangga sudah berkumpul di sebuah lapangan di dekat Masjid Jami Daarul Falah. Gibran hadir di lokasi Pukul 13.35 WIB.

Sembari menuju ke arah tenda lapangan, Gibran berjalan kaki dari depan pintu masuk Rusun Muara Baru. Dia menyalami dan membagikan susu kepada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak sekitar.

BACA JUGA:

Pertandingan Selesai, Sambut Era Baru Kepemimpinan Prabowo-Gibran 

Seorang pria tiba-tiba memeluk Gibran dengan paksa dan gerakan tangannya seperti hendak memiting leher Gibran. Dengan sigap, pria tersebut ditegur oleh ajudan pengawal dan sempat diamankan ke arah belakang usai melakukan aksinya tersebut.

Setelahnya Gibran menuju ke area tenda di sebuah lapangan dimana kemudian dia memberikan sambutan dan didengarkan oleh ratusan warga.

Dalam kegiatan itu, Gibran mengatakan dirinya akan lebih sering blusukan selama enam bulan kedepan hingga proses pelantikan.

BACA JUGA:

Jokowi dan Gibran Sudah Tak di PDIP, Airlangga: Masuk Keluarga Besar Golkar 

"Bapak Ibu yang saya hormati ini pelantikannya masih setengah tahun lagi, ini saya masih saya masih bertugas sebagai Walikota Surakarta Walikota Solo ini saya pengin nanti enam bulan ke depan saya juga pengen 'belanja masalah' sebanyak-banyaknya, entah itu masalah kemiskinan pendidikan, masalah stunting, gizi, ini kita pengin apa mendapatkan masukan yang sebanyak-banyaknya dari bapak ibu semua," ujar Gibran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement