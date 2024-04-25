Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Tante Bunuh Keponakan Usia 7 Tahun di Tangerang, Jasad Ditutup Terpal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |07:38 WIB
Sadis! Tante Bunuh Keponakan Usia 7 Tahun di Tangerang, Jasad Ditutup Terpal
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
TANGERANG - Polisi menangkap wanita berinisial LN (40) setelah membunuh bocah berinisial EV berusia 7 tahun di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui, korban merupakan ponakan dari pelaku LN.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyebutkan, pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Kosambi.

BACA JUGA:

4 Fakta Pembunuhan Ibu Hamil di Kepala Gading, Pelaku Paksa Korban Aborsi 

“Dari hasil keterangan saksi-saksi dan analisa CCTV  di sekitar TKP, anggota reskrim mencurigai seseorang yang diduga pelaku LN yang merupakan tante dari korban, Pelaku ditangkap di rumahnya di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang,” kata Zain dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Zain mengungkapkan, peristiwa keji itu terjadi pada Senin (22/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB. Mulanya korban ditemukan dengan posisi tergeletak tak bernyawa dengan kondisi tertutup terpal yang tak jauh dari rumahnya.

Dia menyebutkan, korban sempat dicari orang tuanya lantaran tak kunjung pulang hingga Senin siang itu. Namun pada akhirnya, sang anak malah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.

“Pada pukul 20.00 WIB ditemukan sesosok anak tak jauh dari tempat tinggal korban, sekira 10 meter dari rumahnya. Korban diketemukan di dalam terpal tempat penyimpanan hio (dupa sembayang) dengan posisi sudah dalam keadaan lemas,” ujar dia.

