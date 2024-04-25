Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 RT di Jakarta Selatan Masih Tergenang Banjir hingga Pagi Ini

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |08:04 WIB
5 RT di Jakarta Selatan Masih Tergenang Banjir hingga Pagi Ini
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan masih ada 5 Rukun Tetangga (RT) masih tergenang banjir hingga Kamis (25/4/2024) pukul 06.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Ade Satria menyebutkan hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (24/4/2024) menyebabkan kenaikan status Pos Pantau Pesanggrahan menjadi Siaga 3 (Waspada) pada pukul 19.00 WIB dan terjadinya genangan di wilayah DKI Jakarta.

 BACA JUGA:

"BPBD mencatat genangan yang saat ini terjadi masih di 5 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Ade Satria, Kamis (25/4/2024).

