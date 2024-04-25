Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Kedoya Utara, 14 Mobil Damkar Dikerahkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |08:26 WIB
Kebakaran Rumah di Kedoya Utara, 14 Mobil Damkar Dikerahkan
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Surya Mulia, RT11/RW5, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, mengalami kebakaran pada Kamis (25/4/2024) pagi.

Hal tersebut disampaikan admin akun Instagram @humasjakfire dalam unggahannya.

BACA JUGA:

Polisi Butuh Waktu 3 Minggu Usut Penyebab Kebakaran Toko Bingkai di Mampang 

"Warga yang melihat kejadian tersebut segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan pemadaman. Kemudian, menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel segera dikerahkan menuju lokasi kebakaran," tulis akun @humasjakfire.

Pada Pukul 04.47 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pukul 05.15 WIB petugas pemadam berhasil melokalisir perambatan api. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement