Kebakaran Rumah di Kedoya Utara, 14 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Surya Mulia, RT11/RW5, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, mengalami kebakaran pada Kamis (25/4/2024) pagi.

Hal tersebut disampaikan admin akun Instagram @humasjakfire dalam unggahannya.

"Warga yang melihat kejadian tersebut segera menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan pemadaman. Kemudian, menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel segera dikerahkan menuju lokasi kebakaran," tulis akun @humasjakfire.

Pada Pukul 04.47 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pukul 05.15 WIB petugas pemadam berhasil melokalisir perambatan api.