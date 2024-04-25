Nekat! Maling Gondol Motor di Kantor Kelurahan Penjaringan, Depannya Kantor Polisi

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman kantor Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara terekam kamera pengintai atau CCTV pada Rabu (24/4/2024) sore.

Dalam video rekaman CCTV, terlihat seorang pria mengenakan jaket warna hitam masuk melalui pintu gerbang kantor kelurahan dan berjalan menuju barisan sepeda motor yang terparkir di halaman kantor kelurahan tersebut.

Tak butuh waktu lama, pelaku yang diduga beraksi seorang diri berhasil membawa kabur motor matik dengan nomor plat B-3921-UTU dengan cara menyalakannya menggunakan kunci remote sepeda motor.