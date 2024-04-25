Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nekat! Maling Gondol Motor di Kantor Kelurahan Penjaringan, Depannya Kantor Polisi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |10:17 WIB
Nekat! Maling Gondol Motor di Kantor Kelurahan Penjaringan, Depannya Kantor Polisi
Maling motor terekam CCTV. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman kantor Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara terekam kamera pengintai atau CCTV pada Rabu (24/4/2024) sore.

Dalam video rekaman CCTV, terlihat seorang pria mengenakan jaket warna hitam masuk melalui pintu gerbang kantor kelurahan dan berjalan menuju barisan sepeda motor yang terparkir di halaman kantor kelurahan tersebut.

 BACA JUGA:

Tak butuh waktu lama, pelaku yang diduga beraksi seorang diri berhasil membawa kabur motor matik dengan nomor plat B-3921-UTU dengan cara menyalakannya menggunakan kunci remote sepeda motor. 

Halaman:
1 2
      
