Bunuh Keponakan di Tangerang, Tante Ini Bikin Skenario Korban Pencurian

TANGERANG - Polres Metro Tangerang Kota telah menangkap wanita berinisial LN (40), setelah membunuh bocah berinisial EV berusia 7 tahun yang merupakan ponakannya sendiri di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan, aksi keji itu terjadi pada Senin (22/4/2024) malam. Pelaku juga berupaya untuk menghilangkan jejak dengan membuat skenario.

“Lalu (LN) berupaya menghilangkan jejak dengan mencopot anting korban dan disimpannya di bawah ember deket dengan kamar mandi lokasi, tujuannya agar korban dikira merupakan korban pencurian emas yang dihabisi nyawanya,” kata Zain, Kamis (25/4/2024).

Kepada polisi, LN mengaku menghabisi nyawa korban dengan cara membekap korban dengan menggunakan bantal.

“LN mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban dengan cara membekap korban menggunakan bantal selama kurang lebih 10 menit,” ujar dia.

LN berdalih tega menghabisi nyawa EV, lantaran sakit hati terhadap ibu korban yang tidak meminjamkan uang sebesar Rp300 ribu.

“LN tega menghabisi nyawa korban yang merupakan keponakannya sendiri secara sadis, karena sakit hati terhadap ibu korban yang merupakan adik kandungnya itu,” ungkap dia.