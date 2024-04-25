Warga Kalimalang Digegerkan Penemuan Koper Berisikan Mayat Wanita di Pinggir Jalan

BEKASI - Jasad perempuan ditemukan di sebuah koper berwarna hitam di pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mayat itu ditemukan pada Kamis (25/4/2024).

Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melihat terdapat sebuah koper. Warga kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian hingga akhirnya dibongkar dan ditemukan mayat.

"Iya dalam koper, jenis kelamin perempuan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Gogo Galesung saat dikonfirmasi, Kamis (25/4/2024).

BACA JUGA: Heboh Bocah di Lebak Temukan Mayat Wanita Membusuk di Dalam Rumah

Tim Inafis kemudian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pendalaman. Dalam pemeriksaan mayat itu, polisi menemukan ada tanda-tanda benturan di kepala.

"Ada luka-luka benturan di bagian kepala, tapi kondisi utuh," ungkap dia.

Polisi masih akan melakukan penyelidikan sekaligus melakukan autopsi terhadap mayat. Hal ini termasuk memastikan darimana luka itu berasal.

(Awaludin)