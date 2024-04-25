Polisi Temukan Luka di Kepala dan Perut Mayat Wanita dalam Koper di Kalimalang Bekasi

BEKASI - Polisi menyatakan ada sejumlah luka di tubuh mayat perempuan yang ditemukan dalam koper di Kabupaten Bekasi. Sementara, polisi saat ini fokus menguak identitas wanita paruh baya tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Gogo Galesung mengatakan, wanita di dalam koper tersebut dipastikan korban pembunuhan karena ada beberapa luka di bagian tubuh.

"Ada luka di bagian kepala dan perut korban, untuk penyebab kematiannya kita masih belum menyimpulkan dan melakukan proses autopsi terlebih dahulu," kata Gogo pada Kamis (25/4/2024).

Gogo menuturkan, saat ini penyidik tengah fokus mengungkap identitas korban.

"Kita fokus untuk mengetahui identitas korban terlebih dahulu agar dapat melacak siapa dan dimana pelaku," ujarnya.