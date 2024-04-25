Pelita dari Bawah Kolong Tol Jelambar, Wujudkan Cita di Tengah Keterbatasan

JAKARTA - Lalu lalang mobil dan truk melintas dengan kecepatan tinggi di Jalan Kepanduan I, KM 17.400 Jalan Tol Dalam Kota di samping Kali Grogol, Kelurahan Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu 24 April 2024.

Tapi siapa sangka, di bawah jalan bebas hambatan itu terdapat permukiman warga di bawah kolong tol yang kerap luput dari pantauan pemerintah.

Di tengah gegap gempita pembangunan kota metropolitan ini, DKI Jakarta masih menyimpan potret miris sejumlah warga pendatang yang hidup di garis kemiskinan yang tak terdata.

Di artikel ini, Okezone akan mengulas bagaimana puluhan anak-anak bersekolah di ruang terbatas di antara tanah dan bangunan jalan tol, di antara sekat-sekat dan pengap rumah kontrakan para pendatang "haram" Ibu Kota. Mereka tetap bersemangat bersekolah demi mewujudkan cita-cita.

Tak ada raut kesedihan di wajah mereka. Anak-anak tampak riang gembira dan berlari ke sana-sini selama proses belajar mengajar berlangsung. Mereka juga duduk tekun sambil mendengarkan cerita dan ucapan dari para gurunya di tengah kebisingan kendaraan yang melintas.

Dengan ketinggian hanya di bawah satu setengah meter, mereka berhati-hati agar kepalanya tidak terantuk beton dari kolong tol. Selain itu, anak-anak ini juga tak lupa mencatat pelajaran yang diberikan para gurunya.

Sekolah anak-anak tersebut berada di satu sisi bagian tengah Kolong Tol Petak Seng Jelambar. Di situ pula terdapat puluhan hunian rumah petak yang dibangun di bawah kolong jalan bebas hambatan itu.

Di bawah kolong tol ini, di tempat terbatas nan pengap itu banyak orangtua dari siswa yang menggantungkan nasibnya dari pekerjaan di sekitar lokasi.

Adalah Pondok Domba Kolong Tol Petak Seng Jelambar yang menjadi pelita bagi anak-anak di sana. Mereka memberikan pelajaran ke anak-anak kurang beruntung tersebut untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka di tengah keterbatasan.

Kepala Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Petak Seng Jelambar, Anggiat Simanulang mengatakan saat ini terdapat 68 anak yang bersekolah di kolong tol dengan kondisi seadanya.

"Dulu 70 sekarang tinggal 55 anak yang aktif, walaupun yang tercatat ada 68. Anak-anaknya kebanyakan orangtua pindah-pindah karena faktor pekerjaan," ujar Anggiat kepas MNC Portal di lokasi kolong tol.

Ia menjelaskan untuk anak-anak yang bersekolah di kolong tol kebanyakan adalah para pendatang yang berasal dari ekonomi tidak mampu dan agak jauh bila harus bersekolah di TK atau SD formal.

"Di sini yang TK mulai 5 tahun sampai usia SD. TK A, TK B Kelas 1 sampai dengan Kelas 6. Kita ada mengelola tiga sekolah di daerah kumuh, pertama di kolong tol petak seng, kemudian di Pergudangan Pluit, dan Rawa Indah Kapuk Muara," ungkapnya.