HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Cibinong Tewas Diduga Gantung Diri dengan Tangan Terikat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |21:35 WIB
Pria di Cibinong Tewas Diduga Gantung Diri dengan Tangan Terikat
Illustrasi (foto: dok freepik)
BOGOR - Seorang pria berinisial RPR (32), ditemukan tewas di dalam kontrakannya di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Korban dalam posisi tergantung dengan posisi tangan terikat.

Kapolsek Cibinong, Komol Waluyo mengatakan, peristiwa itu diketahui pada Rabu 24 April 2024 malam. Korban yang diduga bunuh diri itu ditemukan oleh adik iparnya dan dilaporkan kepada Ketua RW.

"Setelah pak RW melaporkan kepada Bhabinkamtibmas Aiptu Sapturi, Bhabinkamtibmas segera merespons dan tiba di TKP," kata Waluyo dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Kejadian tersebut langsung dikoordinasikan kepada Unit Reskrim Polsek Cibinong untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan adik iparnya, RPR sudah lama mengalami depresi.

Halaman:
1 2
      
