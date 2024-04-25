Diduga Salah Paham, Sopir Truk di Cileungsi Dikeroyok 4 Tukang Parkir

BOGOR - Beredar video dugaan aksi pemukulan oleh empat orang tukang pakir terhadap sopir truk di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Saat ini, keempat pelaku sudah diamankan oleh polisi.

Dalam video beredar, terlihat sebuah truk berwarna oranye sedang berhenti di pinggir jalan. Truk tersebut sudah dikelilingi sejumlah orang di bawahnya.

Tak lama ,tampak salah satu pria naik ke pintu ruang kemudi sopir. Pria tersebut terlihat melayangkan tangannya ke arah sopir truk di dalam melalui jendela.

BACA JUGA: Pria di Cibinong Tewas Diduga Gantung Diri dengan Tangan Terikat

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Cileungsi Ipda Hendrik membenarkan adanya aksi dugaan pengeroyokan tersebut. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 17.30 di depan Pasar Cileungsi pada Rabu 24 April 2024.

"Benar, telah terjadi pengeroyokan terhadap sopir truk yang dipllakukan oleh empat orang juru parkir," kata Hendrik dikonfirmasi, Kamis (25/4/2024).