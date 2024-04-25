Kebakaran Melahap Ruko 3 Lantai di Ciputat

TANGSEL - Ruko 3 lantai di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (25/04/24) malam. Sebanyak 9 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi.

Kebakaran terjadi sekira pukul 18.30 WIB. Petugas pemadam kebakaran (Damkar) tiba di lokasi beberapa saat kemudian dengan mengerahkan 7 unit dari Tangsel dan 2 unit daro Jakarta.

"Total ada 9 unit," kata Komandan Peleton (Danton) Charlie Damkar Tangsel, Sahroni.

Menurut dia, sumber api berasal dari korsleting arus listrik pada lantai 1. Api dengan cepat menjalar ke bagian lain karena banyak material kardus yang mudah terbakar. Kebakaran menyebabkan kerugian hingga Rp1,2 miliar.

"Korsleting listrik dari lantai 1. Menurut pemilik, kerugian mencapai Rp1,2 m," jelasnya.

Api berhasil dijinakkan sekira pukul 21.00 WIB. Meski demikian, petugas mengaku kesulitan menyuplai air karena minimnya ketersediaan hidran air. Hal demikian dikatakan pejabat fungsional Damkar Tangsel, Cecep Iswadi, yang turut membantu di lokasi.

"Kendala kita pertama ya mungkin sumber air yang kurang, saya mohon para pimpinan Damkar kondisi di wilayah Ciputat tidak ada hidran, jadi untuk menyuplai air kembali kita agak jauh," ungkap Cecep Iswadi.

(Arief Setyadi )