Wanita-Wanita yang Pernah Tolak Cinta Soekarno, Alasannya Ogah Dipoligami

JAKARTA - Kisah asmara Presiden Soekarno menarik diulas lantaran sepanjang hidup Bung Karno diketahui memiliki banyak tambatan hati.

Selama hidupnya, ternyata ada sosok perempuan yang bikin Bung Karno patah hati. Mereka adalah Gusti Nurul dan Irma Ottenhoff Mahamit.

Gustri Nurul atau Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani, merupakan seorang putri Solo kelahiran tahun 1921. Nurul adalah anak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII dan Gusti Kanjeng Ratu Timoer.

Nurul memang dijuluki sebagai ‘Bidadari Solo’ karena parasnya yang sangat cantik dan multitalenta. Ia dapat menari, menunggangi kuda, bermain tenis, dan berenang dengan sangat mahir.

Dalam buku “Gusti Noeroel: Streven Naar Geluk (Mengejar Kebahagiaan)”, Nurul digambarkan sebagai wanita yang hidup sangat modern. Bahkan, melebihi eranya pada saat itu.

Satu kisah yang menarik dari Nurul adalah ketika ia menolak cinta banyak pejabat negara, termasuk Bung Karno, Sutan Sjahrir, dan Sultan Hamengkubuwono IX. Alasannya, ia enggan dimadu.

Nurul akhirnya menikah dengan seorang perwira biasa bernama Soerjo Soejarso di tahun 1951. Keduanya memutuskan untuk pindah ke Jakarta usai menikah.