MNC Peduli Donasikan 100 Buku Bacaan di Rumah Pelangi Bekasi

BEKASI - Puluhan anak-anak taman baca yang berada di Rumah Pelangi, Sukamekar, Suka wangi, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (25/4/2024). Donasi buku ini bertujuan untuk mendukung kecerdasan berliterasi.

Head of CSR MNC Group, Tengku Havid mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program #GenerasiCerdasAnakBangsa# dari MNC peduli.

“Kami harapkan dengan meningkatkan literasi dapat bermanfaat bagi anak-anak ke depannya dalam mempermudah mencerna pelajaran di sekolah masing-masing,” ucapnya, Kamis.

Selain itu, kata Havid, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada pejuang literasi dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Kita harus mendukung para pejuang literasi dalam meningkatkan minat baca anak serta kepedulian terhadap lingkungan setempat ” tutupnya.

Selain bantuan, MNC Peduli juga memberikan edukasi terkait menjaga kebersihan diri dan menjaga lingkungan dengan mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar serta menanam pohon, yang diikuti puluhan anak.

(Arief Setyadi )