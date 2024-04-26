Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Donasi Buku Bacaan, MNC Peduli Harap Tingkatkan Literasi Anak-Anak di Rumah Pelangi Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |05:23 WIB
Donasi Buku Bacaan, MNC Peduli Harap Tingkatkan Literasi Anak-Anak di Rumah Pelangi Bekasi
MNC Peduli donasikan buka bacaan ke Rumah Pelangi Bekasi (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI – Dalam rangka mendukung kegiatan literasi kepada anak-anak, MNC Peduli menyalurkan 100 buku bacaan di Rumah Pelangi, Sukamekar, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (25/4/2024). Donasi buku ini bertujuan untuk memperkaya jenis buku yang ada di Rumah Baca.

Tak hanya itu, kehadiran MNC Peduli juga memberikan edukasi terkait menjaga kebersihan diri dan menjaga lingkungan dengan mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar serta menanam pohon, yang diikuti puluhan anak tersebut.

Head of CSR MNC Group, Tengku Havid mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program #GenerasiCerdasAnakBangsa# dari MNC Peduli yang mendukung kecerdasan berliterasi.

“Kami harapkan dengan meningkatkan literasi dapat bermanfaat bagi anak-anak ke depannya dalam mempermudah mencerna pelajaran di sekolah masing-masing,” ucapnya, Kamis (25/4/2024).

Havid juga menyampaikan kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada pejuang literasi dan kepedulian terhadap lingkungan.

Masih banyak pejuang literasi yang perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak dalam mengobarkan semangat berliterasi kepada masyarakat dalam memperluas wawasannya.

"Khususnya kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Kita harus mendukung para pejuang literasi dalam meningkatkan minat baca anak serta kepedulian terhadap lingkungan setempat," ujarnya.

