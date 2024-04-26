Jokowi Siap Masukkan Program Prabowo-Gibran ke RKP dan RAPBN 2025

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan masuknya program-program unggulan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam rencana kerja pemerintah (RKP) dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2025.

"Presiden Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yg bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024, setelah Presiden- Wakil Presiden Terpilih dilantik," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Presiden Jokowi, kata Ari, sangat bersemangat mengawal keberlanjutan pembangunan yang akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo.

"Semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakan fondasinya oleh Presiden Jokowi," kata Ari.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan adanya pertemuan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Rabu (24/4) malam.

"Ya, memang betul Presiden Jokowi menerima Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, pada tanggal 24 April 2024 di Istana Merdeka," kata Ari dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Ari mengungkapkan bahwa pertemuan semalam merupakan inisiatif dari Prabowo dan Gibran. Keduanya, kata Ari, ingin menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi terkait penetapan secara resmi oleh KPU.