Pemprov Akan Nonaktifkan Ratusan Ribu NIK KTP Warga yang Tak Tinggal Lagi di Jakarta

JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sudah memulai tahapan penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga ber-KTP Jakarta yang tinggal dan menetap di daerah luar Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin menyebutkan perkiraan ada ratusan ribu warga ber-KTP Jakarta yang tidak lagi tinggal di Jakarta dan sudah pindah ke daerah lain khususnya di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

“Jumlahnya kemungkinan bisa ratusan ribu. Kami sedang koordinasikan dengan daerah," ujar Budi, Kamis (25/4/2024) kepada awak media.

Ia mengungkapkan di wilayah Tangerang Selatan, Banten saja terdapat kurang lebih 75 ribu warga ber-KTP Jakarta. Kemudian di Depok Jawa Barat ada sekitar kurang lebih 18 ribu warga ber-KTP DKI.

"Mereka sudah tinggal (di luar Jakarta) 5 tahun sampai 25 tahun,” ungkap Budi.

Penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal di daerah lain disebut Budi akan diproses setelah pada tahap selanjutnya.