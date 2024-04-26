Timnas Indonesia U-23 Menang Lawan Korsel, Mahfud MD Luapkan Rasa Bangga

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD meluapkan rasa gembira atas kemenangan Timnas Indonesia U-23 melawan Korea Selatan (Korsel) U-23. Atas kemenangan itu, Garuda Muda berhasil melaju ke babak semifinal piala Asia U-23 2024.

Apresiasi atas kemenangan Timnas itu dibagikan Mahfud lewat akun instagram pribadinya @mohmahfudmd. Garuda muda

menang melalui drama adu penalti 11-10 setelah bermain imbang 2-2 dalam 120 menit di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat (26/4/2024) dini hari.

"Lagi: Goool, goool. SELAMAT untuk Timnas Indonesia. Setelah bertanding dengan sangat baik melawan Tim Korsel," tulis keterangan akun instagram @mohmahfudmd dikutip Jumat (26/4/2024).

Dia juga berharap kapten Timnas Indonesia, Rizki Ridho mampu memotivasi rekan seperjuangan agar bisa tampil impresif di laga selanjutnya.

"Pagi ini Timnas kita berhasil masuk ke semi final Piala Asia U-23 tahun 2024. Bangga, bersyukur, dan berdoa semoga berikutnya masuk ke final. Ayo Rizky Ridho dkk," sambungnya.

Sebagai informasi, atas kemenangan ini, Timnas Indonesia berhak melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda akan menghadapi pemenang duel Timnas Uzbekistan vs Arab Saudi yang pertandingannya digelar Jumat (28/4/2024) sore waktu Qatar.