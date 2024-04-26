Timnas U-23 Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia, Jokowi: Ini Sangat Bersejarah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kemenangan Tim Nasional (Timnas) Sepakbola U-23 Indonesia yang mengalahkan Timnas Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U-23.

Menurut Jokowi kemenangan tersebut merupakan sebuah prestasi luar biasa timnas Indonesia. Hal itu, katanya, menjadi sejarah baru karena Timnas U-23 Indonesia berhasil lolos pertama kalinya ke babak semifinal.

"Prestasi luar biasa dari Tim Nasional (Timnas) Sepakbola U-23 Indonesia setelah mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia AFC U-23. Pertama kalinya Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di kompetisi ini, sangat bersejarah!," kata Jokowi dikutip dari akun X miliknya, Jumat (26/4/2024).

Jokowi pun mengucapkan selamat dan memberikan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia dalam menjalankan laga semifinal nantinya dan bisa meraih tiket untuk Olimpiade Paris 2024.

"Selamat kepada timnas Garuda Muda! Semoga dalam babak semifinal, Indonesia dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Teruslah bersemangat, Timnas Indonesia!," kata Jokowi.