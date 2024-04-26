Menlu: Kunjungan PM Lee ke Indonesia dalam Rangka Leader's Retreat

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong bakal menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin 29 April 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan saat menemui Presiden Jokowidi Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini Jumat (26/4/2024).

"Kunjungan PM Singapura ke Indonesia pada Senin 29 April dalam rangka Leader's Retreat," kata Menlu Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Menlu Singapura Vivian, kata Retno, menyebut bahwa kedatangan PM Lee ke Indonesia menjadi kunjungan terakhirnya sebagai PM di Singapura.