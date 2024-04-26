Momen Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Singapura

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 26 April 2024.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan menyebut bahwa kunjungan Menlu Vivian adalah dalam rangka mempersiapkan kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong pada Senin (29/4) mendatang.

“Inti dari pertemuan baik dengan saya maupun kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden adalah untuk persiapan kunjungan Perdana Menteri Singapura ke Indonesia pada hari Senin 29 April dalam rangka Leader's Retreat,” ujar Menlu Retno kepada awak media.

Menlu Vivian juga mengatakan bahwa kunjungan PM Lee ke Indonesia merupakan satu dari kunjungan yang paling terakhir sebelum PM Lee menyerahkan pemerintahan kepada perdana menteri yang baru. Untuk diketahui, PM Lee akan mengundurkan diri dari jabatannya pada 15 Mei 2024 mendatang dan menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Lawrence Wong.

“Ini menunjukkan pentingnya hubungan bilateral antara Singapura dengan Indonesia,” ungkap Retno.

Rencananya, Wakil PM Lawrence Wong juga akan turut serta dalam kunjungan ke Indonesia pada Senin (29/4) mendatang. Dalam pertemuan Leader's Retreat tersebut nantinya Indonesia dan Singapura akan merayakan 10 tahun kerja sama kedua negara sekaligus meningkatkan kerja sama yang ada.

“Jadi selain selebrasi juga menjamin atau memberikan sinyal adanya _continuity_ dari sudah baiknya hubungan antara kedua negara,” ucap Presiden.

Selain itu, dalam pertemuan yang akan digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tersebut, Indonesia dan Singapura juga akan membahas sejumlah isu penting, mulai dari ketahanan pangan, transisi energi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).