Pendampingan RPA Perindo Kawal Aduan Warga Soal Jual Beli Fasos Fasum Komplek BTN Diapresiasi BPN DKI

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memberikan pendampingan terhadap sejumlah warga yang mengadukan penyerobotan sebidang lahan taman bermain anak dengan beraudensi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta.

Ketua DPP RPA Bidang Hukum Partai Perindo, Amriadi Pasaribu menyebutkan pihaknya bersama sejumlah perwakilan masyarakat Jakarta Barat mendatangi BPN DKI.

"Kita sudah bersurat agar dilakukan tinjauan hukum ke bidang taman yang dimaksud. Hari ini kita diundang oleh Kanwil DKI Jakarta yang dihadiri oleh bagian TU dan Kepala BPN Jakarta Barat beserta jajaran. Setelah diskusi yang kita permasalahkan ada tanah terdaftar dan tidak terdaftar," kata Amriadi.

Ia mengungkapkan laporan tersebut bermula dari aduan masyarakat ke RPA Partai Perindo. Sejumlah masyarakat tersebut dilaporkan ke Polres Jakarta Barat. RPA Perindo turut mendampingi proses status tanah yang merupakan fasos taman bermain anak tersebut.

"Bapak Allen Saputra sebagai Kakanwil BPN DKI Jakarta sudah berkomunikasi dengan masyarakat Harapan kami fasum dan taman disana yang ada di Kembangan Jakarta Barat dikembalikan seperti fungsinya sebagai taman, sehingga anak-anak bisa bermain dan memanfaatkan fasum tersebut. Masyarakat agar dapat menikmati taman tersebut seperti fungsi awalnya," pungkas Amriadi.

Sementara itu, Ketua DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jeannie Latumahina mengatakan dalam audiensi tersebut pihaknya bertemu dengan Kepala Kanwil BPN DKI Allen Saputra serta Kepala BPN Jakarta Barat Agus Setiadi beserta jajaran masing-masing.

Ia menjelaskan audiensi dilakukan terkait persoalan taman bermain anak yang akan diambil alih oleh mafia tanah. Pihak BPN disebut Jeannie mengucapkan terima kasih karena mendapat laporan dari masyarakat.