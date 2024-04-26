Waketum Kartini Perindo Hadiri Halal Bihalal KPPI: Kita Berjuang Demi Keterwakilan Perempuan di Dunia Politik

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kartini Perindo Ratih Purnamasari Gunaevy menghadiri halal bihalal dan peringatan hari Kartini yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Acara itu berlangsung di Ruang Abdul Muis, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Ratih mengatakan acara ini merupakan evaluasi Pemilu 2024 terutama dalam memperjuangkan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Ia mengatakan bahwa acara ini dihadiri oleh politikus perempuan lintas partai.

"Karena kita tahu kartini itu adalah pahlawan emansipasi wanita dan KPPI ini perjuangannya adalah perjuangan bagi kaum perempuan politik," ucap Ratih, Jumat (26/4/2024).

Ratih memastikan KPPI akan terus memperjuangkan hak kuota 30 persen untuk wanita agar bisa terpenuhi. Tak hanya itu, ia juga berharap agar Pilkada serentak 2024 mendapat banyak perempuan yang bisa menang.

"Tentu kita bersama-sama berjuang supaya kuota 30 persen perempuan itu bisa terpenuhi. Kemarin musim legislatif sudah lewat sekarang jelang Pilkada tentunya harapannya banyak juga perempuan yang bisa lolos di pilkada mendatang," kata dia.