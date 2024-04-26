Rubicon Mario Dandy Tak Laku Dijual, Kejari Jaksel Bakal Banting Harga

JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) bakal kembali melelang mobil mewah jenis Jeep Rubicon Wrangler milik Mario Dandy. Lelang kembali dilakukan karena dalam lelang sebelumnya tidak laku terjual.

"Saat ini belum laku terjual, akan kita lelang kembali dalam waktu dekat," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, Jumat (26/4/2024).

Kata dia, hari ini cuma ada satu orang peserta. Namun, yang bersangkutan juga tidak melakukan penawaran.

"Belum, hari ini hanya satu peserta dan tidak melakukan penawaran," katanya.

Meski begitu, perihal kapan jadwal ulang pelelangan bakal dilakukan belum dirinci. Dia menambahkan, harga limit Rubicon ini pun akan diturunkan.

"Kemungkinan kita turunkan," kata dia lagi.