Menko PMK: 15 Kejadian Bencana Melanda Wilayah Indonesia Setiap Hari di 2023

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan sebanyak 5.400 kejadian bencana melanda wilayah Indonesia selama tahun 2023. Artinya, setiap hari ada 15 kali kejadian bencana yang melanda di tahun itu.

“Kalau secara nasional tahun 2023 itu ada 5.400 (bencana) seperti yang telah disinggung oleh bapak Kepala BNPB berarti angka partisipasi bencana Sumatera Barat ini 10,18 persen. Berarti atau setiap 1,5 hari itu terjadi satu bencana di sini. Untuk nasional itu 15 kali sehari,” ungkap Menko PMK di Puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2024, Jumat (26/4/2024).

Sementara itu, kali ini Sumatera Barat menjadi tuan rumah Puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana. Menko PMK mengatakan hal ini sekaligus memberikan peringatan bahwa Sumatera Barat menjadi Provinsi dengan kejadian bencana terbanyak sepanjang tahun, nomor dua setelah Jawa Barat.

“Jadi Sumatera Barat ini layak dinobatkan menjadi provinsi paling berbencana nasional setelah Jawa Barat, nomor 2 setelah Jawa Barat,” ujarnya.