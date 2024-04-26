Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah Lolos Semifinal Piala Asia U-23, Selengkapnya di Okezone Updates

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |15:22 WIB
Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah Lolos Semifinal Piala Asia U-23, Selengkapnya di Okezone Updates
A
A
A

Okezone Updates pada Jumat (26/4/2024) berisikan tentang berita Timnas Indonesia U-23 yang berhasil mengukir sejarah di Piala Asia U-23. Skuad asuhan Shin Tae-yong lolos untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal Piala Asia U-23.

Timnas Indonesia U-23 lolos dramatis usai menang drama adu tendangan penalti atas Korea Selatan U-23. Timnas Indonesia U-23 bermain imbang 2-2 selama 90 menit. Pada adu tendangan penalti, Timnas Indonesia U-23 menang 11-10 usai dua penendang Korea Selatan ditahan oleh Ernando Ari Sutaryadi.

Indonesia berhasil unggul 2-1 di paruh pertama melalui dwigol Rafael Struick. Gol balasan korsel tercipta lewat aksi bunuh diri Komang teguh dan tendangan Jeong Sang-bin. Sampai masa extra time tidak ada tambahan gol hingga pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti.

Halaman:
1 2
      
