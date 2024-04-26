Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota Polresta Manado Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Ini Kata Mabes Polri

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |17:05 WIB
Anggota Polresta Manado Tewas dengan Luka Tembak di Kepala, Ini Kata Mabes Polri
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4/2024) kemarin.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban bernama Brigadir Ridhal Ali Tomi itu tewas di dalam mobil Toyota Alphard B 1544 QH dengan luka tembak di bagian kepala.

 BACA JUGA:

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, saat ini Polsek Mampang Prapatan tengah menyelidiki tewasnya anggota Polresta Manado tersebut.

"Polsek Mampang Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Polda Metro Jaya telah menangani sejak awal proses penyelidikan ini," katanya kepada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Halaman:
1 2
      
