HOME NEWS NASIONAL

Namanya Masuk di Pilgub DKI, Risma: Aku Enggak Punya Uang, Resikonya Berat

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |17:37 WIB
Namanya Masuk di Pilgub DKI, Risma: Aku Enggak Punya Uang, Resikonya Berat
Mensos RI, Risma (foto: dok MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini menanggapi perihal namanya digadang-gadang bakal diusung PDIP di Pilgub Jakarta pada 27 November 2024 mendatang.

Selain tidak memiliki uang untuk berkampanye, dia mengaku tak ingin dicalonkan untuk maju ke Pilgub karena resiko tanggung jawab yang berat.

"Berat loh tanggung jawab ini, pertama aku nggak punya uang. Kedua Aku nggak berani ngomong pingin, karena resikonya berat sekali," kata Risma kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Dia pun menceritakan, pengalamannya saat dicalonkan sebagai walikota dimana begitu disumpah, tanggung jawab yang dipikul nya cukup berat di dunia juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

"Saya tetap manusia punya kekurangan, saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka itu yang saya takut. Karena itu saya tidak berani ngomong iya atau tidak," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyak menerima tawaran menjadi calon kepala daerah. Misalnya waktu kembali ditawari menjadi Walikota Surabaya, Risma yang saat itu tengah berada di Prancis, Paris hingga tidak ingin pulang demi menghindari pencalonan tersebut.

Halaman:
1 2
      
