HOME NEWS NASIONAL

KPPI Gelar Halal Bihalal dan Peringati Hari Kartini, Juga Evaluasi Keterwakilan Perempuan pada Pileg 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |17:57 WIB
KPPI Gelar Halal Bihalal dan Peringati Hari Kartini, Juga Evaluasi Keterwakilan Perempuan pada Pileg 2024
A
A
A

JAKARTA - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menggelar acara halal bihalal sekaligus memperingati hari Kartini 2024. Acara itu digelar di Ruang Abdul Muis, Kompleks DPR RI, Jumat (26/4).

Ketua Presidium KPPI Periode 2024-2025, Saniatul Lativa mengatakan acara ini diikuti oleh perempuan-perempuan yang ikut serta dalam politik di Indonesia.

"Halal bihalal ini tujuannya adalah meringkas kembali, mengevaluasi hasil Pemilu pileg perempuan di tahun 2024 dan juga mempersiapkan kandidat perempuan Jelang Pilkada," kata Saniatul di lokasi, Jumat (26/4/2024).

Dalam acara itu, tambah dia, juga diisi dengan diskusi santai yang menghadirkan sejumlah ahli seperti Titi Anggraini dari Perludem dan menghadirkan tokoh berpengalaman dari Kepala Daerah. Pada intinya, diskusi ini berbicara bagaimana agar perempuan bisa menjadi pemimpin.

"Karena kita bicara soal perempuan jadi bagaimana pun kita akan ingin mengangkat tema supaya perempuan ini bisa menjadi leader, inspirator dan cintih juga memberikan mabfaat yang seluasnya bagi perempuan," jelad dia.

Halaman:
1 2
      
