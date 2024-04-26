Megawati Kumpulkan Para Pengurus Partai Hingga Kepala Daerah di Indonesia, Gelar Rapat Koordinasi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menggelar rapat koordinasi di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2024). Dalam rapat itu Megawati mengumpulkan para pengurus pusat, kepala daerah-wakil kepala daerah, dan kader utama.

Mereka yang hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.

Sementara, Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang.

"Saya meminta secepatnya dikumpulkan untuk menuju Pilkada nanti untuk melakukan rapat ini," kata Megawati Soekarnoputri, dalam rapat yang digelar secara tertutup itu, Jumat (26/4/2024).

Dalam menyambut Pilkada serentak tahun 2024, Megawati menegaskan dirinya tetap mempunyai semangat. Presiden Kelima Indonesia itu menegaskan PDIP akan tetap bekerja untuk bangsa dan negara.

"Semangat saya, semangat kita tidak pernah pudar, karena kita bekerja untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang hadir dalam rapat itu utamanya mereka yang baru menjabat dalam satu periode. Ia pun meyakinkan PDJP bakal tetap terbuka menempatkan Kepala Daerab wanita di daerah.

"Dikumpulkan para kepala daerah dan wakil kepala daerah, terutama yang baru menjabat 1 periode, untuk dibangunkan spiritnya. Di rapat ini banyak kepala daerah/wakil kepala daerah yang perempuan di PDI Perjuangan, sebagai partai yang paling banyak menempatkan perempuan sebagai kepala daerah," ucap Hasto.