Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Kumpulkan Para Pengurus Partai Hingga Kepala Daerah di Indonesia, Gelar Rapat Koordinasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |18:02 WIB
Megawati Kumpulkan Para Pengurus Partai Hingga Kepala Daerah di Indonesia, Gelar Rapat Koordinasi
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menggelar rapat koordinasi di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2024). Dalam rapat itu Megawati mengumpulkan para pengurus pusat, kepala daerah-wakil kepala daerah, dan kader utama.

Mereka yang hadir sejumlah pengurus DPP PDIP seperti Wakil Bendahara Rudianto Tjen hingga para Ketua DPP seperti Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Bambang Wuryanto, Ahmad Basarah, Wuryanti Sukamdani, Rokhmin Dahuri, dan Ribka Tjiptaning.

Sementara, Kepala daerah yang hadir adalah para bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, dan gubernur/wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Peserta rapat itu berjumlah hampir 200 orang.

"Saya meminta secepatnya dikumpulkan untuk menuju Pilkada nanti untuk melakukan rapat ini," kata Megawati Soekarnoputri, dalam rapat yang digelar secara tertutup itu, Jumat (26/4/2024).

Dalam menyambut Pilkada serentak tahun 2024, Megawati menegaskan dirinya tetap mempunyai semangat. Presiden Kelima Indonesia itu menegaskan PDIP akan tetap bekerja untuk bangsa dan negara.

"Semangat saya, semangat kita tidak pernah pudar, karena kita bekerja untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang hadir dalam rapat itu utamanya mereka yang baru menjabat dalam satu periode. Ia pun meyakinkan PDJP bakal tetap terbuka menempatkan Kepala Daerab wanita di daerah.

"Dikumpulkan para kepala daerah dan wakil kepala daerah, terutama yang baru menjabat 1 periode, untuk dibangunkan spiritnya. Di rapat ini banyak kepala daerah/wakil kepala daerah yang perempuan di PDI Perjuangan, sebagai partai yang paling banyak menempatkan perempuan sebagai kepala daerah," ucap Hasto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP Pemilu 2024 Megawati
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180674//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-ZJle_large.jpg
Megawati Sindir Soal Ijazah Dibeli: Siapa yang Beli Ijazah, Hayo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179854//esti_wijayati-3CU6_large.jpg
Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Perlu Diverifikasi, PDIP: Bagaimana Nasib Reformis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179826//esti-5eu9_large.jpg
PDIP Ungkap Megawati Sudah Pertanyakan Urgensi Proyek Whoosh Sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178915//politisi_pdip_guntur_romli-6YHf_large.jpg
PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Reformasi 98 Jadi Pengkhianatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175526//viral-pTzJ_large.jpg
PDIP Tolak Tim Senam Israel Berlaga di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175420//pdip-hy4S_large.jpg
Hasto: Partai yang Besar Tidak Cukup Hanya Memiliki Ide dan Massa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement