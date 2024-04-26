Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Orang Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:35 WIB
Tiga Orang Meninggal Akibat Tertimbun Longsor di Kabupaten Garut
A
A
A

JAKARTA - Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan tiga warga meninggal dunia akibat tertimbun material longsor yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis (25/4/2024) malam waktu setempat.

"Ketiga korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan resminya, Jumat (26/4/2024).

Pusdalops BNPB melaporkan pada Jumat (26/4) pukul 14.32 WIB, peristiwa itu terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi melanda dengan durasi cukup lama pada wilayah Desa Talagajaya Kecamatan Banjarwangi.

Longsor tersebut juga berdampak pada beberapa bangungan antara Satu unit rumah alami rusak berat dan satu unit fasilitas peribadahan rusak berat. Sementara itu dua unit kendaraan roda empat dan tiga unit kendaraan roda dua turut tertimbun material longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut dan tim gabungan masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan melakukan pembersihan material longsor.

BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat khususnya bagi yang berada di wilayah rawan bencana longsor, agar meningkatkan kesiapsiagaan di masa musim penghujan. Antara lain dengan menanam tanaman yang berakar mengikat tanah seperti Vetiver, pohon Alpukat, dan pohon Sukun. Selain itu agar memantau prakiraan cuaca di wilayahnya masing-masing agar dapat mempersiapkan diri jika mengharuskan untuk mengungsi ke tempat lebih aman.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Longsor Garut Garut longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181331//longsor-4cGE_large.jpg
Tanah Longsor di Makassar Jaktim, Tiga Halaman Rumah Ambles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/340/3181297//banjir_bandang-Yk9C_large.jpg
Pascabanjir Bandang di Nduga, 23 Warga Masih Hilang dan Dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181225//banjir-2jVK_large.jpg
Bencana Hidrometeorologi Terjang Berbagai Daerah, Ribuan Orang Terdampak dan Ratusan Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898//banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180858//banjir-FBVQ_large.jpg
Banjir Terjang Bekasi, 3.548 Orang Terdampak dan 1.377 Rumah Terendam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement