Sidang 297 Sengketa PHPU Pileg 2024, MK Bakal Sediakan Tukang Pijat untuk Hakim

JAKARTA - Para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan mendapatkan fasilitas kesehatan guna menunjang kondisi fisiknya dalam menyidangkan 297 sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024. Salah satu fasilitas kesehatan yaitu pijat badan.

"Ada pasti, pertama dokter poliklinik kita siapkan ready, selama masa PHPU. Poliklinik kita siapkan dokter kita siapkan vitamin kita siapkan. Tukang pijat kita siapkan," ujar Juru Bicara MK, Fajar kepada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Selain itu, pola makan hakim MK juga akan diatur sedemikian rupa. Menurutnya, hal tersebut memang sudah lazim setiap tahunnya.

"Terus macem-macem, asupan makanan, kita kerja sama dengan BPOM, ditakar itu gizinya, kalorinya supaya tidak kelebihan kalori enggak kelebihan karbohidrat," sambungnya.

Diketahui, sebanyak 279 gugatan akan diadili MK nantinya. Fajar menjelaskan, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan akan berlangsung selama empat hari, dimulai pada hari Senin (29/4/2024). Setelah hal tersebut selesai, tahapan selanjutnya ialah mendengarkan jawaban termohon.