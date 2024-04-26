Rumah Agen Tabung Gas di Cinere Depok Kebakaran Tewaskan Pemilik, Begini Kronologisnya

DEPOK - Kebakaran hebat melanda sebuah rumah agen tabung gas dan air galon mineral di Jalan Melati I No.30 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok pada Jumat (26/4/2024) pagi. Pemilik rumah sekaligus agen tabung gas WY (52) turut menjadi korban meninggal dunia akibat insiden kebakaran tersebut.

Humas Polsek Cinere menjelaskan kronologis berawal dari istri korban menyalahkan kompor gas untuk masak air, kemudian meninggalkan dapur. Namun, pada saat istri korban kembali ke dapur melihat kobaran api dan berteriak meminta tolong sehingga Korban dan dua orang saksi CF (48), saksi S (51) masuk rumah untuk memadamkan api dan membantu korban yang berada di dapur.

"Mengingat Kobaran api yang semakin membesar membuat para saksi tidak bisa masuk dan korban terjebak dalam Kobaran api yang mengakibatkan korban terbakar dan meninggal dunia," tulis caption laman Instagram @humas_polsekcinere.

Humas Polsek Cinere menyebut setelah mendapat informasi dari warga, anggota Polsek Cinere bersama dengan Tim Damkar UPT Cinere dan Jakarta mengerahkan 5 Unit Mobil Damkar dan berhasil memadamkan kobaran api.

Sebelumnya, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Cinere, Dody Iskandar mengatakan bahwa korban terjebak saat berupaya memadamkan api.

"(Korban tewas) terjebak saat memadamkan api," kata Dody saat dikonfirmasi.