INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rumah Agen Tabung Gas di Cinere Depok Kebakaran Tewaskan Pemilik, Begini Kronologisnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |20:38 WIB
A
A
A

DEPOK - Kebakaran hebat melanda sebuah rumah agen tabung gas dan air galon mineral di Jalan Melati I No.30 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok pada Jumat (26/4/2024) pagi. Pemilik rumah sekaligus agen tabung gas WY (52) turut menjadi korban meninggal dunia akibat insiden kebakaran tersebut.

Humas Polsek Cinere menjelaskan kronologis berawal dari istri korban menyalahkan kompor gas untuk masak air, kemudian meninggalkan dapur. Namun, pada saat istri korban kembali ke dapur melihat kobaran api dan berteriak meminta tolong sehingga Korban dan dua orang saksi CF (48), saksi S (51) masuk rumah untuk memadamkan api dan membantu korban yang berada di dapur.

"Mengingat Kobaran api yang semakin membesar membuat para saksi tidak bisa masuk dan korban terjebak dalam Kobaran api yang mengakibatkan korban terbakar dan meninggal dunia," tulis caption laman Instagram @humas_polsekcinere.

Humas Polsek Cinere menyebut setelah mendapat informasi dari warga, anggota Polsek Cinere bersama dengan Tim Damkar UPT Cinere dan Jakarta mengerahkan 5 Unit Mobil Damkar dan berhasil memadamkan kobaran api.

Sebelumnya, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Cinere, Dody Iskandar mengatakan bahwa korban terjebak saat berupaya memadamkan api.

"(Korban tewas) terjebak saat memadamkan api," kata Dody saat dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
depok Kebakaran Depok kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181436//kebakaran_panti_jompo_di_bosnia-38ED_large.jpg
Kebakaran Panti Jompo di Bosnia, 10 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181382//anggota_brimob_digegerkan_penemuan_mayat_bayi-GH9S_large.jpg
Personel Brimob Digegerkan Penemuan Mayat Bayi saat Kerja Bakti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180851//kebakaran_toko_di_meksiko-wueq_large.jpeg
Kebakaran Toko di Meksiko, 23 Orang Tewas Termasuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180640//menara_petronas_3_di_kuala_lumpur_mengalami_kebakaran-neIW_large.jpg
Menara 3 Petronas Kebakaran, Asap Mengepul dari Puncak Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256//kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117//kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Telusuri berita news lainnya
