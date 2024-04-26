Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Emak-Emak Ngamuk saat Mengemis Tak Dikasih Uang, Begini Respons Mensos

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |21:06 WIB
Viral Emak-Emak Ngamuk saat Mengemis Tak Dikasih Uang, Begini Respons Mensos
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial emak-emak mengamuk lantaran tidak diberi uang saat meminta-minta di jalan. Dia bahkan mengucapkan sumpah serapah kepada warga yang tidak mau memberinya sedekah.

Merespons hal tersebut, Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pendampingan terhadap emak-emak tersebut. Dirinya menyakini bahwa sang ibu, mengalami masalah karena terhimpit kemiskinan.

"Aku yakin Ibu ini ada masalah dari sisi itu nanti kita akan lihat. Kita bisa tangani saya ada media scanning nanti kita bisa turunkan staff dari sentra kami untuk komunikasi dengan daerah seperti apa. Apalagi dia berpindah-pindah," kata Risma kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Risma mengatakan bahwa faktor kemiskinan dapat membuat beragam masalah. Salah satunya membuat masyarakat menjadi sakit secara fisik maupun kejiwaan.

"Kemiskinan itu bisa membuat orang sakit, bukan hanya sakit dari sisi kejiwaan sakit fisik beneran. Laporan yang masuk ke kita setiap hari, mereka sakitnya aneh-aneh dan mereka miskin," ucapnya.

Lantas dia menceritakan contoh kasus seorang ibu yang terpaksa mencabut laporan atas dugaan perkosa anaknya oleh sang suami sendiri. Hal ini agar mereka dapat bertahan hidup karena sang suami menjadi tulang punggung keluarga.

"Si Bu ini tidak berani lapor bahkan sudah ada laporan karena masyarakat sudah tahu mungkin anaknya cerita ke orang lain. Dia akan mencabut laporan itu salah satu alasannya dia takut tidak bisa makan,"katanya.

Halaman:
1 2
      
