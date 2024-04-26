Gempa M4,8 Guncang Kuta Selatan Bali

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,8 mengguncang Barat Daya, Kuta Selatan, Bali. Gempa tersebut berada kedalaman 10 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 20.43 WIB, Jumat (26/4/2024). Koordinat gempa 10.63 Lintang Selatan dan 115.00 Bujur Timur.

“Mag:4.8, 26-Apr-2024 20:43:18WIB, Lok:10.63LS, 115.00BT (205 km BaratDaya Kuta Selatan-BALI), Kedalaman:10 Km,” tulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Adapun Titik gempa berada di 205 Km Barat Daya, Kuta Selatan, Bali.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

