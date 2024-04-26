Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Peran Duo Pelaku Begal Sadis Rampas HP Bocah SMP di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |04:35 WIB
Begini Peran Duo Pelaku Begal Sadis Rampas HP Bocah SMP di Depok
Ilustrasi begal (Foto: Freepik)
DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok bergerak cepat memburu duo pelaku begal yang viral usai menyabet seorang pelajar SMPN 2 Kota Depok berinisial DT di Jalan Anggrek 5, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Duo pelaku begal berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda yakni di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan dan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan, peran kedua pelaku ada yang mengendarai motor dan beraksi membacok dan merampas HP milik korban.

"Kalau yang sesuai dengan di video itu emang ada 2 pelaku. Jadi satu yang bawa motornya, satu lagi yang melakukan pembacokan dan pengambilan HP ke korban," kata Arya kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Kamis (25/4/2024) malam.

Arya menambahkan, kedua pelaku beraksi di tiga tempat kejadian perkara (TKP) dalam satu hari. Menurutnya, pelaku mengincar anak sekolah yang membawa barang berharga.

"Jadi mereka setelah kita tanya ternyata ada tiga TKP dalam satu hari, di Depok ada di Beji, Panmas dan Cinere. Pelaku mengincar anak sekolah yang membawa barang berharga seperti handphone dipepet kalau melawan akan ada aksi dari pelaku yang melakukan penganiayaan," ujarnya.

"Iya sama (yang di Krukut dan Pancoran Mas) pelakunya sama dia juga yang melakukan ada di TKP," tambahnya.

Lebih lanjut, Arya mengatakan bahwa senjata tajam jenis celurit sudah disiapkan apabila korban melakukan perlawanan. Ia menyebut bahwa pelaku mengincar pelajar karena dinilai lemah dan mudah.

"Sudah dipersiapkan setiap mereka beraksi sajam sudah disiapkan kalau korban melawan digunakan sehingga mendapat barang yang diincar. Anak sekolah harapannya lebih lemah sehingga lebih mudah," ungkapnya.

